За 2500 кілометрів: ЗМІ назвали, який дрон уразив Омський НПЗ

Українські військові продовжують активно знищувати російські НПЗ. Нещодавно Сили оборони вгатили по Омському НПЗ, який розташований за 2500 кілометрів від кордону.

Про це повідомляє "Мілітарний".

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Який дрон уразив Омський НПЗ?

Модернізований український ударний безпілотник FP-1 уразив Омський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 2500 км від кордону з Україною.

Таку дальність вдалося забезпечити завдяки оновленій конструкції дрона. Зокрема, FP-1 отримав нове трапецієподібне крило з прямою передньою кромкою та звуженою задньою.

У виданні зазначили, що ця конструкція зменшує аеродинамічний опір, покращує розподіл підйомної сили, знижує витрату пального та збільшує дальність польоту БпЛА.

Для далекобійних FP-1 це дозволяє летіти далі зберігаючи більшу бойову частину. Відстань може досягати 3400 кілометрів, а у випадку middle strike FP-2 – нести більшу бойову частину при тих самих дальностях,

– зазначили аналітики.

Компанія Fire Point продовжує модернізувати свої безпілотники. Удосконалена зброя має більшу бойову частину та дальність польоту.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Омському НПЗ – це відчутна втрата для російської нафтової економіки й важливий результат ЗСУ.

Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії – виконуємо план далекобійних санкцій влучно й дієво, це всі у світі відзначають,

– сказав Зеленський.

Що ще відомо про удари ЗСУ по НПЗ Росії?

Українські війська вже вдруге завдали успішного удару по нафтопереробному заводу в Уфі, який є одним із найбільших російських виробників мастильних матеріалів.

Уражений НПЗ – стратегічний об'єкт, розташований на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту, що підтверджує значне розширення географії українських далекобійних ударів.

У ніч на 28 червня Сили оборони атакували НПЗ "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Увечері пожежа на об'єкті ще тривала.

Також під час атаки, ймовірно, було знищено або пошкоджено значну кількість технологічних естакад заводу та паливних резервуарів. Стовп диму від заводу простягається орієнтовно на 15 – 18 кілометрів від місця пожежі.