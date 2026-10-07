Замилювали ворогу очі: як в Третьому армійському корпусі використали НРК для операції "Вівальді"

Українські військові під час проведення масштабної операції "Вівальді" вдалися до хитрощів, щоб ввести в оману російських окупантів та завдати їм раптового удару. Для цього бійці Третього армійського корпусу провели цілу серію відволікаючих маневрів і масовано задіяли наземні роботизовані комплекси.

Про це 24 Каналу розповів Командир підрозділу НРК NOVA 3 ОШБр 3 армійського корпусу із позивним "Жорік", зазначивши, що до підготовки була залучена велика кількість військових сил. Завдяки максимальній прихованості та серії хибних дій на різних ділянках фронту наступальний удар став для загарбників справжнім сюрпризом.

Підготовка до операції "Вівальді"

Військовослужбовець зазначив, що їхній підрозділ працює з наземними роботизованими комплексами вже понад 2 роки. Зокрема, у цій операції воїни залучили сотні одиниць НРК. Щоб ворог не розгадав справжні плани командування, українські захисники вдалися до комплексного замилювання очей противнику.

Ми робили маневри для відвернення уваги, накопичення техніки, рух НРК і тому подібне в інших місцях для того, щоб мінімізувати ризики. Це було максимально скритно, щоб ворог про це не дізнався. Це був великий сюрприз для окупантів, зважаючи на кількість взятих у полон,

– підсумував він.

Згодом наземні роботи запускали у глибокий тил ворога для проведення розвідки. Така тактика дозволила бачити ситуацію з землі, що значно доповнювало дані з БпЛА. Надалі НРК застосовували для перевірки маршрутів на мінування перед висуненням бронетехніки та безпосереднім заведенням штурмових груп.

Коли українські штурмовики пройшли у тил противника, виникла потреба в їхньому безперервному забезпеченні. Роботизовані комплекси цілодобово підвозили бійцям боєкомплект, провізію та все необхідне майно.

Деталі операції: дивіться відео