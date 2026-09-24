На напрямку Шандриголового НРК розчистили 30 кілометрів маршрутів. Про це інформує 24 Канал.

Що кажуть військові Третього армійського корпуса?

У "Трійці" зазначили, що головна мета впровадження цих технологій – заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках. Це має допомогти зберегти життя українських захисників.

Роботи впоралися з надскладною ділянкою всього за дві ночі, тоді як двом ротам саперів на це знадобився б тиждень. Головний результат застосування технології – абсолютна відсутність втрат серед саперів,

– зазначили військові.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у зверненні щодо початку другого етапу операції "Вівальді" підкреслив, що збереження особового складу під час наступу шляхом використання, за можливості, дронів залишається пріоритетом під час планування та ведення бойових дій.

Часто запитують, а як щодо наших втрат? Відповідаю, ми мінімізуємо їх усіма можливими способами. Під час штурмових дій попереду піхоти завжди йдуть БПЛА і НРК,

– наголосив Білецький.

Як військові використовують НРК?

Третій армійський корпус повідомив, що їм вдалось створити нову схему застосування НРК та масштабувати її від рівня відділення до корпусу. Розмінувати території виключно завдяки саперам, в умовах відкритої місцевості та суцільних зон ураження, було б неможливо.

Проте роботизовані комплекси вже здатні зняти близько 60% протипіхотних мін у смузі відповідальності корпусу. Окрім розмінування, наземні дрони здатні ефективно дистанційно мінувати шляхи просування ворога.

Один екіпаж за добу здатен замінувати до 200 метрів місцевості, ізолюючи район бойових дій та зриваючи підхід ворожих резервів. Окрім того, НРК можуть забезпечити безперебійну логістику на передньому краї. Наземні дрони можуть евакуювати поранених, підвозити провізію, будматеріали та обладнання, мінімізуючи ризики для піхоти.

Нагадаємо, що під час другого "сезону" операції "Вівальді" бійці "Третього армійського корпусу" звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Українські оборонці повернули контроль під контроль вже 125 квадратних кілометрів території.