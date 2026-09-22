Про це повідомили у 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго.

Що відомо про звільнення Шандриголового

Воїни другого мехбату "Онуки Адольфівни" та третього мехбату Fireflies першими зайшли в Шандриголове та шляхом інфільтрації у бойові порядки ворога відрізали російські групи в центральній частині населеного пункту.

Після цього бійці танкового батальйону та розвідувальної роти провели остаточну зачистку від російських залишків у Шандриголовому.

Водночас воїни першого мехбату та мотопіхотного батальйону "Сіверська Січ" провели ударно-штурмові дії в лісовому масиві північніше населеного пункту, укріпивши оборону Середнього та Шандриголового.

ЗСУ звільнили Шандриголове: дивіться відео

Нагадаємо, що масштабний контрнаступ Сил оборони на Донеччині складається з чотирьох етапів, які символізують пори року.

Під час перших етапів наступу Сили оборони звільнили нові території, серед яких Новоселівка, Олександрівка та Ярова. Загалом під контроль України повернули понад 125 квадратних кілометрів, а північне угруповання російських військ зазнало розгрому.