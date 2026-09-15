Про це повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу.

Що відомо про успішний контрнаступ українських військових?

Українські підрозділи також деокупували ще 10 квадратних кілометрів території та зачистили населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова і околиці Корового Яру. Нищівного удару зазнала боєздатність 20-ї та 25-ї армій Росії.

Окрім значних втрат у живій силі, підрозділи безпілотних систем повністю перерізали логістичні маршрути ворога. Під час боїв знищено понад 12 тисяч російських безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автотехніки.

Внаслідок влучних ударів корпусу російські війська були змушені згорнути паливний трубопровід і винести склади з паливно-мастильними матеріалами за межі України – до Воронезької області.

Успіх наступальної операції забезпечили 60 ОМБр, 125 ОВМБр, батальйонно-тактична група 3 ОШБр, 3 ОРБ та 25 ОПТБ корпусу. Також залучалися придані сили – 66 ОМБр, 85 тгр 8 полку ССО, спецпідрозділ ГУР МО Артан та 10 мобільний прикордонний загін ДОЗОР.

Командир корпусу прокоментував перебіг маневрів та проаналізував повідомлення у ЗМІ щодо кінцевих цілей наступу.

У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть,

– зазначив Андрій Білецький.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомляло, що українські військові під час контратаки на північ від Лимана відновили контроль над близько 77 квадратними милями території та ліквідували контрольований росіянами виступ. Операція 3-го армійського корпусу тривала в умовах інформаційної тиші, що дозволило приховати реальне просування Сил оборони.

Контрнаступ у районі селища Нове розпочався 22 травня. Через відсутність публічної інформації російське командування тривалий час отримувало неправдиві звіти про ситуацію та вважало, що контролює території, які вже були звільнені українськими військовими. Наразі в районі Лимана триває зачистка залишків оточених російських підрозділів.