Швейцарія обирає альтернативу Patriot: які два комплекси ППО вийшли у фінал конкурсу

Швейцарія визначила двох фіналістів конкурсу на закупівлю системи протиповітряної оборони великої дальності. Ними стали європейський ЗРК SAMP/T NG та ізраїльський Barak MX, тоді як південнокорейський комплекс L-SAM вибув із відбору.

Нову систему планують придбати на тлі затримок із постачанням американських Patriot, від яких країна поки не відмовляється, пише RTS.

Які системи ППО розглядає Швейцарія?

З чотирьох початкових пропозицій до фінального етапу конкурсу пройшли лише дві. Тепер швейцарське оборонне відомство має оцінити технічні, військові, безпекові та економічні характеристики кандидатів, а також врахувати зовнішньополітичні чинники.

Перший фіналіст – європейський зенітний ракетний комплекс SAMP/T NG від консорціуму Eurosam. Його позиціонують як європейську альтернативу американському Patriot. З ракетами Aster 30 B1NT комплекс може перехоплювати цілі на відстані до 150 кілометрів і висоті до 25 кілометрів.

Запуск ракети із ЗРК SAMP/T NG / Фото з відкриттих джерел

Другий кандидат – ізраїльський Barak MX від компанії Israel Aerospace Industries. Цей комплекс уже застосовували в бойових умовах для перехоплення повітряних загроз з боку Ірану. Залежно від типу ракет його максимальна дальність перехоплення становить до 150 кілометрів, а висота – до 30 кілометрів.

ЗРК Barak MX / IAI

З конкурсу вибула південнокорейська система L-SAM. Хоча заявлені характеристики комплексу передбачають перехоплення цілей на відстані до 150 кілометрів і висоті до 60 кілометрів, він лише у 2024 році завершив етап розробки. На озброєння Південної Кореї L-SAM має надійти у 2028 році, що могло викликати питання щодо термінів постачання.

Раніше серед можливих кандидатів також розглядали німецьку систему Iris-T SLX та ізраїльський комплекс David's Sling. Однак Iris-T SLX досі перебуває в розробці й не призначена для перехоплення балістичних ракет. Чому зі списку вибула David's Sling, наразі невідомо.

Водночас Швейцарія не відмовляється від придбання американських Patriot, попри багаторічні затримки з їхнім постачанням. Переговори зі США тривають, а на закупівлю другої системи ППО та покриття принаймні частини додаткових витрат на Patriot передбачили 6 мільярдів швейцарських франків – приблизно 6,5 мільярда євро.

Потреба в альтернативній системі виникла після того, як США перенаправили замовлені Швейцарією Patriot на користь Німеччини. Це сталося після того, як Берлін передав Україні частину власних комплексів ППО. Очікується, що Німеччина почне отримувати ці системи до кінця 2026 року.

Нагадаємо, союзники по НАТО не впевнені, що Україна отримає додаткові ракети-перехоплювачі Patriot до проміжних виборів у Конгрес США, які відбудуться наступного тижня. Дональд Трамп може використовувати військову допомогу як важіль тиску на Київ.