Швейцария выбирает альтернативу Patriot: какие два комплекса ПВО вышли в финал конкурса

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Новую систему планируют приобрести на фоне задержек с поставками американских Patriot, от которых страна пока не отказывается, пишет RTS.

Какие системы ПВО рассматривает Швейцария?

Из четырех первоначальных предложений в финальный этап конкурса прошли лишь два. Теперь швейцарское оборонное ведомство должно оценить технические, военные, безопасные и экономические характеристики кандидатов, а также учесть внешнеполитические факторы.

Первый финалист – европейский зенитный ракетный комплекс SAMP/T NG от консорциума Eurosam. Его позиционируют как европейскую альтернативу американскому "Патриот". С ракетами Aster 30 B1NT комплекс может перехватывать цели на расстоянии до 150 километров и высоте до 25 километров.

Запуск ракеты из ЗРК SAMP/T NG / Фото из открытых источников

Второй кандидат – израильский Barak MX от компании Israel Aerospace Industries. Этот комплекс уже применялся в боевых условиях для перехвата воздушных угроз со стороны Ирана. В зависимости от типа ракет его максимальная дальность перехвата составляет до 150 километров, а высота – до 30 километров.

ЗРК Barak MX / IAI

Из конкурса выбыла южнокорейская система L-SAM. Хотя заявленные характеристики комплекса предусматривают перехват целей на расстоянии до 150 километров и высоте до 60 километров, он только в 2024 году завершил этап разработки. На вооружение Южной Кореи L-SAM должна поступить в 2028 году, что могло вызвать вопросы относительно сроков поставки.

Ранее среди возможных кандидатов также рассматривались немецкая система Iris-T SLX и израильский комплекс David's Sling. Однако Iris-T SLX до сих пор находится в разработке и не предназначена для перехвата баллистических ракет. Почему из списка выбыла система David's Sling, пока неизвестно.

В то же время Швейцария не отказывается от приобретения американских Patriot, несмотря на многолетние задержки с их поставкой. Переговоры с США продолжаются, а на закупку второй системы ПВО и покрытие по крайней мере части дополнительных расходов на "Патриот" предусмотрено 6 миллиардов швейцарских франков – примерно 6,5 миллиарда евро.

Потребность в альтернативной системе возникла после того, как США перенаправили заказанные Швейцарией "Патриот" в пользу Германии. Это произошло после того, как Берлин передал Украине часть собственных комплексов ПВО. Ожидается, что Германия начнет получать эти системы до конца 2026 года.

Напомним, союзники по НАТО не уверены, что Украина получит " дополнительные ракеты-перехватчики Patriot " до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся на следующей неделе. Дональд Трамп может использовать военную помощь в качестве рычага давления на Киев.