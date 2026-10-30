В НАТО опасаются, что Трамп придержит поставки ракет Patriot для Украины до выборов в Конгресс, – СМИ

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на осведомленные источники в Североатлантическом альянсе.

Adv

популярные видео

Почему в НАТО сомневаются в поставках ракет Patriot?

Владимир Зеленский ранее заявлял, что ожидает утверждения министром обороны США Питом Хэгсетом передачи дополнительных ракет-перехватчиков Patriot. Однако источники в НАТО отмечают, что на данный момент нет четкого понимания, поступят ли ракеты Украине и когда это может произойти.

Один из собеседников издания назвал ситуацию "непредсказуемой". По его словам, Трамп использует все рычаги влияния, что он имеет в отношении Украины, в преддверии промежуточных выборов в США.

Источник также предположил, что американский президент пытается подтолкнуть Киев к заключению мирного соглашения с Россией, которое может предусматривать территориальные уступки. Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны и стремится к ее скорейшему завершению.

Один из представителей Альянса охарактеризовал войну как "камень в ботинке" для Вашингтона. В то же время США понимают важность сохранения отношений с союзниками по НАТО, в частности на фоне войны в Украине.

Реклама

Из-за задержек с поставками средств противовоздушной обороны генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников передать Украине собственные запасы ракет в двустороннем порядке.

Греция и Испания располагают значительными запасами ракет PAC-2, которые технически менее совершенны, чем более новые перехватчики. Однако Афины и Мадрид пока не откликнулись на призыв Рютте.

Неопределенность с поставками возникла в тот момент, когда украинская ПВО едва успевает отражать российские атаки.

Напомним, украинская разведка предупреждает о подготовку Россией новых ударов по Украине с применением баллистических ракет. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны дополнительные средства для перехвата вражеских целей.

Он ожидает от партнеров соответствующих решений для усиления противовоздушной обороны. Важным инструментом противодействия российской баллистике является также санкционное давление, которое может ограничить производство ракет в долгосрочной перспективе. Задержки с санкциями дают России больше времени для поиска схем поставок компонентов, необходимых для изготовления вооружения.