Україна масштабує виробництво дронів-перехоплювачів проти реактивних "Шахедів", – Зеленський

Україна вже випробовує п'ять моделей дронів-перехоплювачів і планує виготовити близько 400 одиниць однієї моделі до кінця жовтня. Нове озброєння покликане збивати російські реативні "Шахеди".

Як повідомляє Financial Times після розмови з президентом Володимиром Зеленським, наразі чотири з п'яти розроблених моделей поки перебувають на стадії випробувань.

Які плани України щодо дронів-перехоплювачів

За словами глави держави, створення ефективних засобів протидії ворожим безпілотникам стикається із суттєвою нестачею двигунів.

Двигуни – це ключовий елемент; ми справді імпортуємо їх у великій кількості. Є й двигуни власного виробництва, але їх недостатньо,

– сказав Зеленський.

Окрім дефіциту важливих компонентів, розробці та серійному виробництву важливих засобів оборони заважає брак бюджетних коштів.

Для знищення нових російських безпілотників з реактивним двигуном ефективно зарекомендували себе й американські винищувачі F-16. Однак, за словами Зеленського, близько половини цих літаків тривалий час перебувають у Європі на технічному обслуговуванні та ремонті.

Президент наголосив, що затримка повернення винищувачів позбавляє Україну дорогоцінного часу, необхідного для захисту повітряного простору.

До слова, про російські запаси ударних БпЛА можна судити, зокрема, за датами виробництва деталей збитих або знищених цілей. Як пояснив військовий оглядач Давид Шарп, якщо комплектуючі мають свіжі дати, це може свідчити, що частину дронів росіяни запускають по Україні "прямо з виробництва". Однак інші можуть залишати у запасі.