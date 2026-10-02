Військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу проаналізував, що можуть означати свіжі дати виробництва на комплектуючих російських дронів. Він пояснив, чи справді Росія майже не має запасів і як ситуація може змінитися, якщо виробництво зростатиме.

Росія може залишати частину дронів у запасі

Про стан російських запасів можна судити за різними розвідувальними даними та непрямими ознаками. Однією з них є дати виробництва на деталях і комплектуючих безпілотників, які були збиті або знищені під час атак.

Якщо на запчастинах або комплектуючих збитих чи знищених дронів ми бачимо зовсім свіжі дати, це, природно, натякає, що вони відправлені прямо з конвеєра. Але тут є одне "але": частину можна відправляти прямо з конвеєра, а частину все-таки залишати в запасі,

– пояснив Шарп.

Якщо немає суцільної послідовності серійних номерів, повністю виключати наявність певного резерву не можна. Навіть якщо Росія зараз витрачає значну частину вироблених дронів, нинішніх обсягів уже вистачає, щоб завдавати Україні відчутної шкоди.

З одного боку, якщо більш-менш усе витрачається, це можна назвати хорошою новиною. Але з іншого – вони виробляють багато, і вже того, що виробляється та використовується зараз, достатньо, щоб завдавати болючої шкоди. Крім того, вони, наскільки ми розуміємо, працюють над розширенням виробництва,

– зазначив військовий оглядач.

Реактивні дрони при цьому не є дешевим продуктом і потребують значних витрат. Якщо Росія наростить їхнє виробництво, вона зможе або використовувати все одразу, або частину залишати в запасі, щоб у певний момент провести особливо масовану атаку.

Україні потрібні не лише засоби ППО

Для України головним залишається пошук ефективної відповіді на такі атаки. Те, що частина боєприпасів може потрапляти в бій майже одразу після виробництва, саме по собі не вирішує проблему.

Є позитивні ознаки в тому, що боєприпаси відправляються прямо з конвеєра в бій і майже всі одразу витрачаються. Але це не повинно викликати зайвого оптимізму. Дуже важливо знайти засоби протидії,

– наголосив Шарп.

Йдеться не лише про комплексне застосування різних засобів протиповітряної оборони. Одним із засобів стримування можуть бути й власні ударні можливості України, які змушували б Росію витрачати значні ресурси на захист своєї території.

Якби Україна щодня запускала по Росії, умовно, сотні реактивних дронів, які не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби, то в найкращому для Росії випадку їй довелося б щодня витрачати сотні ракет ППО. Через дуже короткий час цих ракет почало б бракувати,

– сказав військовий оглядач.

За менш сприятливого для Росії сценарію низка великих російських міст могла б зіткнутися з тим, із чим сьогодні стикається Київ. Шарп припустив, що тоді у Путіна з'явилося б більше причин говорити з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про перемир'я принаймні щодо ударів по тилових об'єктах.

Шарп пояснив, чи має Росія запас дронів: дивіться відео