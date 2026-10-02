Военный обозреватель Дэвид Шарп в эфире 24 Канала проанализировал, что могут означать свежие даты производства на комплектующих российских дронов. Он объяснил, действительно ли у России почти нет запасов и как ситуация может измениться, если производство будет расти.

Россия может оставлять часть дронов в запасе

О состоянии российских запасов можно судить по различным разведывательным данным и косвенным признакам. Одним из них являются даты производства на деталях и комплектующих беспилотников, которые были сбиты или уничтожены во время атак.

Если на запчастях или комплектующих сбитых или уничтоженных дронов мы видим совсем свежие даты, это, естественно, указывает на то, что они отправлены прямо с конвейера. Но здесь есть одно "но": часть можно отправлять прямо с конвейера, а часть все-таки оставлять в запасе,

– пояснил Шарп.

Если нет непрерывной последовательности серийных номеров, полностью исключать наличие определенного резерва нельзя. Даже если Россия сейчас расходует значительную часть производимых дронов, нынешних объемов уже хватает, чтобы наносить Украине ощутимый ущерб.

С одной стороны, если более или менее все расходуется, это можно назвать хорошей новостью. Но с другой – они производят много, и уже того, что производится и используется сейчас, достаточно, чтобы наносить болезненный ущерб. Кроме того, насколько мы понимаем, они работают над расширением производства,

– отметил военный обозреватель.

Реактивные дроны при этом не являются дешевым продуктом и требуют значительных затрат. Если Россия нарастит их производство, она сможет либо использовать все сразу, либо часть оставлять в запасе, чтобы в определенный момент провести особенно массированную атаку.

Украине нужны не только средства ПВО

Для Украины главным остается поиск эффективного ответа на такие атаки. Что часть боеприпасов может попадать в бой почти сразу после производства, само по себе не решает проблему.

Есть положительные признаки в том, что боеприпасы отправляются прямо с конвейера в бой и почти все сразу расходуются. Но это не должно вызывать излишнего оптимизма. Очень важно найти средства противодействия,

– подчеркнул Шарп.

Речь идет не только о комплексном применении различных средств противовоздушной обороны. Одним из средств сдерживания могут быть и собственные ударные возможности Украины, которые заставляли бы Россию тратить значительные ресурсы на защиту своей территории.

Если бы Украина ежедневно запускала по России, условно, сотни реактивных дронов, которые не поддаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы, то в лучшем для России случае ей пришлось бы ежедневно расходовать сотни ракет ПВО. Через очень короткое время этих ракет стало бы не хватать,

– сказал военный обозреватель.

При менее благоприятном для России сценарии ряд больших российских городов мог бы столкнуться с тем, с чем сегодня сталкивается Киев. Шарп предположил, что тогда у Путина появилось бы больше причин говорить с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским о перемирии, по крайней мере, в отношении ударов по тыловым объектам.

Шарп объяснил, есть ли у России запас дронов: смотрите видео