Українська Phantom Defense об'єднала РЕБ, радари та перехоплювачі в одну систему

Компанія з виробництва систем радіоелектронної боротьби Phantom Defense представила комплекс засобів для боротьби з безпілотниками. До нього увійшли системи виявлення, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та платформа управління C2, яка об'єднує їх у єдиний контур.

Нову лінійку Phantom Defense показали під час заходу Brave1 Advantage, повідомляє "Мілітарний". Компанія пропонує не окремі засоби протидії БпЛА, а багаторівневу систему, яка має виявити ціль, визначити її тип, обрати спосіб ураження та передати команду відповідному засобу.

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Від радіопридушення до дронів-перехоплювачів

До комплексу увійшла лінійка засобів радіоелектронної боротьби Specter. Системи Specter L, XL та A призначені для захисту рухомих і стаціонарних об'єктів із круговим покриттям.

Залежно від модифікації вони працюють у діапазоні 300 – 900 МГц, а також можуть придушувати сигнали на частотах 1,4, 2,4 та 5,8 ГГц.

Specter Pro призначений для вузькосмугового придушення у діапазоні від 250 МГц до 6 ГГц. Система Vector Pro працює в тому ж діапазоні, але створює спрямовані перешкоди.

Спектр Pro виявляє та нейтралізує БПЛА і технічні засоби розвідки на відстані до 5 км. Фото Phantom Defense

Для фізичного знищення повітряних цілей Phantom Defense розробила кілька перехоплювачів.

Безпілотник Balaban може перебувати у повітрі до 2,5 години, розганятися до 260 кілометрів за годину та нести до 1,2 кілограма корисного навантаження.

Для боротьби з ударними дронами типу Shahed компанія пропонує Blade. Його заявлена швидкість становить 310 кілометрів за годину, дальність – 15 кілометрів, а корисне навантаження – 0,5 кілограма.

Ще один варіант перехоплення – модуль Karakurt. Він дозволяє встановити на сумісний дрон систему скидання сітки для захоплення повітряної цілі.

Ціль спочатку потрібно знайти

За виявлення дронів у системі Phantom Defense відповідають кілька різних засобів.

Streamhunter перехоплює відеосигнали безпілотників у діапазоні від 800 МГц до 8 ГГц. Його заявлена дальність сягає 30 кілометрів. Система може одночасно приймати п'ять каналів, а час виявлення цілі становить менш як одну секунду.

Пеленгатор Radiotrex працює у ширшому діапазоні – від 300 МГц до 8 ГГц. Він також має дальність до 30 кілометрів і може визначати напрямок на джерело сигналу з точністю до 3 градусів. Постачання системи планують розпочати у другому кварталі 2027 року.

До кінця 2026 року компанія також планує зробити доступним радар Skydarix із круговим оглядом. Він має виявляти безпілотники літакового типу на відстані до 20 кілометрів, а менші FPV-дрони — до 5 кілометрів.

Skydarix зможе передавати дані до платформ управління через протокол ASTERIX, який застосовують для обміну радіолокаційною інформацією.

Усі компоненти зводять в одну систему

Дані від радарів, пеленгаторів і відеоперехоплювачів надходять до платформи C2. Вона формує спільну картину повітряної обстановки, допомагає ідентифікувати цілі та координує роботу засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів.

Такий підхід дозволяє застосовувати різні способи протидії залежно від загрози. Один безпілотник можна придушити засобами РЕБ, для іншого знадобиться кінетичний перехоплювач, а деякі цілі можуть вимагати одночасної роботи кількох систем.

У Phantom Defense пояснюють, що універсального засобу проти всіх типів безпілотників не існує. Тому компанія будує екосистему, в якій засоби виявлення, придушення та перехоплення працюють разом.

Систему вже перевірили в бойових умовах

Рішення Phantom Defense застосовують для захисту інфраструктури одного з українських обласних центрів. Обладнання компанії забезпечує понад 90% системи купольного захисту, яка охоплює територію площею більш як 100 квадратних кілометрів.

За даними компанії, з 1 червня 2025 року до 24 червня 2026 року ця система виявила 10 821 ворожий безпілотник. Засобами радіоелектронної боротьби вдалося придушити 7 397 із них.

Ці цифри охоплюють різні типи цілей і показують роботу не одного приладу, а цілого контуру — від фіксації безпілотника до його нейтралізації.

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Phantom Defense нарощує серійне виробництво

У компанії працюють понад 600 людей. Заявлені виробничі можливості перевищують 100 дронів-перехоплювачів і 200 засобів радіоелектронної боротьби на добу.

Масштаб виробництва дає змогу розгортати не поодинокі комплекси, а розподілені системи захисту великих об'єктів і територій.

Наступним етапом стане завершення розробки радара Skydarix та пеленгатора Radiotrex. Після їх інтеграції Phantom Defense отримає власний набір засобів для всіх основних етапів протидії дронам – пошуку, супроводження, радіопридушення та фізичного перехоплення.