Україна запропонувала Польщі дрони в обмін на винищувачі МіГ-29: польські ЗМІ

Українська сторона передала конкретний перелік безпілотників, які готова запропонувати за польські літаки. Про це заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька повідомила в ефірі Radio ZET, повідомляє Defence24. За її словами, рішення має ухвалити міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш протягом кількох тижнів.

Україна повернулася до переговорів

Переговори про передачу польських МіГ-29 тривають не перший місяць. Наприкінці червня польська сторона заявляла про проблеми з реалізацією домовленості, однак тепер Київ надіслав оновлену пропозицію.

"На столі вже кілька днів є конкретна відповідь української сторони щодо того, які дрони вона може передати за Міги", – сказала Собковяк-Чернецька.

Зараз польський Генеральний штаб оцінює запропоновані системи. Назви моделей, їхні характеристики та можливий обсяг постачання не оприлюднюють.

Йдеться про обмін, а не продаж

Варшава розглядає саме обмін технікою. Польща передасть Україні винищувачі, а натомість отримає українські безпілотні системи.

"Ми відправляємо МІГ, українська сторона передає дрони. Саме така пропозиція зараз на столі", – коротко пояснила заступниця міністра.

Польське Міноборони також не планує оплачувати ремонт літаків перед передачею. Якщо Україна вирішить модернізувати чи відновлювати машини, це має відбуватися за її ініціативою.

На польські МіГ-29 претендує і Болгарія

Рішення Варшави має бути ухвалене швидко, оскільки польськими винищувачами також зацікавилася Болгарія.

За словами Собковяк-Чернецької, Софія готова придбати літаки та одразу повернути їх до експлуатації. Польська сторона повинна відповісти на болгарську пропозицію, тому розгляд українського варіанта не триватиме довше кількох тижнів.

Фактично Польща має обрати між продажем літаків Болгарії та обміном з Україною, який дасть їй доступ до безпілотних систем, перевірених у реальній війні.

Навіщо Польщі українські дрони

Наприкінці 2025 року польське військове керівництво вже пояснювало, що можливу передачу MiG-29 пов’язують із доступом до українських дронових і ракетних технологій.

Польща зацікавлена у швидкому розвитку власних безпілотних спроможностей, зокрема систем розвідки, ударних дронів і засобів перехоплення повітряних цілей. Україна може запропонувати не лише готові апарати, а й досвід їхнього серійного виробництва та бойового застосування.

Які саме дрони увійшли до нинішньої пропозиції Києва, польська сторона не уточнює.

МіГ-29 завершують службу в Польщі

Польські МіГ-29 наближаються до завершення свого технічного ресурсу та не мають достатнього потенціалу для подальшої модернізації. Їхні завдання поступово переходять до сучасніших F-16 і південнокорейських FA-50.

Для України ці літаки залишаються цінними. Українські Повітряні сили мають підготовлених пілотів, технічний персонал та інфраструктуру для експлуатації чи ремонту існуючих МіГ-29.

Обмін дозволив би Варшаві отримати потрібні безпілотні технології, а Україні – поповнити парк винищувачів без необхідності опановувати новий тип бойового літака. Остаточне рішення тепер залежить від оцінки запропонованих Києвом дронів польськими військовими.