Одна з країн НАТО хоче отримати від Польщі МіГи, на які розраховує Україна

До Польщі надійшов запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які мали передати Україні.

Про таке повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський під час інтерв'ю для Radio ZET.

Що відомо про запит до Польщі щодо винищувачів?

Посадовець зазначив, що Варшава все ж пріоритетно надаватиме МіГи Україні, попри звернення союзника по Альянсу.

Журналіст уточнив у Залевського, чи йдеться про Болгарію, проте заступник на це питання не відповів. Варто зауважити, що серед країн НАТО лише Польща та Болгарія використовують винищувачі МіГ-29.

Як пише "Мілітарний", Софія хоч намагається поступово замінювати радянські літаки на нові F-16V, але вона отримала тільки першу партію, тоді як наступний транш має відбутися до 2027 року.

При цьому, сама Болгарія поки не готова передавати Україні свої МіГ-29, оскільки побоюється послаблення власних Повітряних сил. Із 16 наявних винищувачів лише шість перебувають у справному стані.

Водночас через санкції ЄС Софія втратила можливість отримувати російські запчастини для обслуговування літаків. Альтернативним джерелом комплектуючих можуть стати польські винищувачі.

Якйи контекст?

Польща веде переговори з Україною щодо можливої передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Варшава зацікавлена в отриманні українських напрацювань у виробництві та застосуванні БпЛА. Однак процес зіткнувся з певними політичними перешкодами, зокрема, через зростання напруги між державами після скандалу навколо ордена Білого орла.

При цьому, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив, що ще до ситуації з орденом з боку Польщі не раз лунали історичні претензії та закиди.