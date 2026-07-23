Про таке повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський під час інтерв'ю для Radio ZET.

Що відомо про запит до Польщі щодо винищувачів?

Посадовець зазначив, що Варшава все ж пріоритетно надаватиме МіГи Україні, попри звернення союзника по Альянсу.

Журналіст уточнив у Залевського, чи йдеться про Болгарію, проте заступник на це питання не відповів. Варто зауважити, що серед країн НАТО лише Польща та Болгарія використовують винищувачі МіГ-29.

Як пише "Мілітарний", Софія хоч намагається поступово замінювати радянські літаки на нові F-16V, але вона отримала тільки першу партію, тоді як наступний транш має відбутися до 2027 року.

При цьому, сама Болгарія поки не готова передавати Україні свої МіГ-29, оскільки побоюється послаблення власних Повітряних сил. Із 16 наявних винищувачів лише шість перебувають у справному стані.

Водночас через санкції ЄС Софія втратила можливість отримувати російські запчастини для обслуговування літаків. Альтернативним джерелом комплектуючих можуть стати польські винищувачі.

Якйи контекст?

Польща веде переговори з Україною щодо можливої передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Варшава зацікавлена в отриманні українських напрацювань у виробництві та застосуванні БпЛА. Однак процес зіткнувся з певними політичними перешкодами, зокрема, через зростання напруги між державами після скандалу навколо ордена Білого орла.

При цьому, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив, що ще до ситуації з орденом з боку Польщі не раз лунали історичні претензії та закиди.