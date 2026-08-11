Війна дронів вийшла на новий масштаб: понад 260 тисяч уражень уже підтверджено

Сили оборони України з початку 2026 року знешкодили на фронті понад 260 тисяч російських безпілотників. Більшість становлять апарати літакового типу, однак останніми місяцями стрімко зростає й кількість знищених коптерів.

Про нову статистику 11 серпня повідомило Міністерство оборони України. У відомстві наголошують, що всі враховані ураження пройшли верифікацію у бойовій системі DELTA.

Майже 200 тисяч дронів літакового типу

Із загальної кількості близько 195 тисяч припадає на російські БпЛА літакового типу. Ще приблизно 66 тисяч становлять коптери. Таким чином, сумарна кількість підтверджених знешкоджень уже перевищила 260 тисяч.

Найпомітніше зростання Міноборони фіксує в останні місяці. У липні українські підрозділи знешкодили 40 438 дронів літакового типу. Наприкінці травня відповідний показник становив 27 711 апаратів.

Подібна тенденція є і серед коптерів. Якщо наприкінці червня було верифіковано 14 071 ураження, то в липні їх кількість зросла до 19 945.

DELTA рахує кожне підтверджене ураження

Важлива деталь цієї статистики полягає в тому, що йдеться не про приблизні оцінки підрозділів. Дані проходять перевірку у бойовій системі DELTA, а верифікацією внесених військовими уражень займався Фонд розвитку інновацій Міністерства цифрової трансформації.

DELTA фактично дозволяє зводити інформацію від різних підрозділів в одну систему та аналізувати результати бойової роботи. Для Міноборони це також спосіб визначати, які підрозділи та технологічні рішення показують найкращий результат і які з них варто масштабувати.

Цей підхід уже використовують для ширшої оцінки ефективності безпілотних систем. У червні Мілітарі 24 писав, що Сили оборони вразили дронами понад 800 тисяч верифікованих російських цілей. Тоді Міноборони повідомляло, що безпілотники забезпечують понад 90% уражень противника.

Загальна кількість уражених цілей уже перевищила мільйон

За новими даними Міноборони, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем уже уразили понад мільйон верифікованих цілей противника. До цієї статистики входять не лише російські дрони, а й техніка, артилерія, транспорт, засоби ППО та інші цілі.

У відомстві також заявили, що за цей період було знищено або важко поранено близько 193 500 російських військових.

Ще у червні показник становив понад 800 тисяч верифікованих цілей. Тоді міністр оборони Михайло Федоров повідомляв про близько 167 тисяч знищених або важко поранених російських військових.

Росія одночасно нарощує власні дронові війська

Швидке зростання кількості знешкоджених БпЛА пояснюється не лише розвитком українських засобів протидії. Росія також різко збільшує кількість безпілотників і підрозділів, які ними керують.

Мілітарі 24 раніше розповідав, що чисельність російських військових, залучених до роботи з БпЛА, за кілька місяців збільшилася приблизно на 28 тисяч. За оцінкою командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, Росія прагне й надалі значно розширювати свої дронові підрозділи.

Росія також постійно змінює самі безпілотники. На фронті одночасно застосовуються FPV, коптери, "Ланцети", "Молнії", розвідувальні апарати та численні модифікації "Шахедів". Про те, які російські дрони становлять найбільшу загрозу у 2026 році, Мілітарі 24 розповідав окремо.

Війна дронів переходить у промисловий масштаб

Понад 260 тисяч знешкоджених БпЛА менш ніж за вісім місяців показують, наскільки змінився масштаб безпілотної війни. Йдеться вже не про сотні чи тисячі апаратів, а про десятки тисяч дронів щомісяця.

При цьому важливим стає не лише саме перехоплення, а й здатність швидко збирати дані про результат. Верифікація через DELTA дозволяє бачити, які рішення працюють краще, після чого спрямовувати ресурси на їхнє масштабування.

Саме ця зв'язка, масове застосування технологій, цифровий облік результатів і швидке масштабування найефективніших рішень, поступово перетворює протидію російським дронам на окрему системну складову української оборони.