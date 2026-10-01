Стартап, пов'язаний із синами Трампа, хоче принести українські дронові технології до США

Американський стартап Powerus планує локалізувати виробництво безпілотників за українськими технологіями у США для задоволення зростаючих потреб Пентагону. Компанія може співпрацювати з біржею, пов'язаною із синами президента США Дональда Трампа.

Для розширення діяльності Powerus готується до злиття з Aureus Greenway Holdings. Про це пише Reuters.

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Злиття бізнесів заплановане на початок жовтня. Опосередковану частку в Aureus через фонд American Ventures мають Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп. Згідно з регуляторними документами, після укладання угоди фонд володітиме 9,9% бенефіціарної частки об'єднаного підприємства.

Водночас у Powerus та представники синів лідера США наголошують, що брати є виключно пасивними інвесторами. Вони не беруть участі в оперативному управлінні або ухваленні рішень щодо виробництва безпілотників.

Наразі Powerus веде активні перемовини з українськими розробниками оборонних технологій, заявив президент Powerus та колишній аналітик розвідки Сил спеціальних операцій США Бретт Величович. Підприємство прагне розширити виробництво, зокрема, далекобійними ударними безпілотниками.

Виробника зареєстрували у жовтні 2025 року і вже за перший квартал 2026 року його продажі були у розмірі 1,2 мільйона доларів. У березні компанія презентувала дрони-перехоплювачі Guardian, створені у партнерстві з українськими фахівцями, уточнив Величович.

Окрім цього, підприємство оголосило про укладання контракту з Повітряними силами США на суму до 90 мільйонів доларів. Паралельно компанія підписала комерційну угоду вартістю 22,3 мільйона доларів для забезпечення захисту енергетичної інфраструктури на Близькому Сході.

У вересні виробник також отримав перше обмежене замовлення від Міністерства оборони Пакистану. Сторони уклали попередні домовленості щодо співпраці з пакистанськими військовими.

До слова, українські дрони-перехоплювачі вже використовують у бойових умовах для боротьби з реактивними безпілотниками. Наразі головне завдання оборонної промисловості – налагодити їхнє масове виробництво до зими.