В целях расширения деятельности компания Powerus готовится к слиянию с Aureus Greenway Holdings. Об этом сообщает Reuters.

США интересуют дальнобойные ударные БПЛА

Слияние компаний запланировано на начало октября. Опосредованную долю в Aureus через фонд American Ventures владеют Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Согласно регуляторным документам, после заключения сделки фонд будет владеть 9,9% бенефициарной доли объединенного предприятия.

В то же время в Powerus и представители сыновей лидера США подчеркивают, что братья являются исключительно пассивными инвесторами. Они не участвуют в оперативном управлении или принятии решений по производству беспилотников.

В настоящее время Powerus ведет активные переговоры с украинскими разработчиками оборонных технологий, заявил президент Powerus и бывший аналитик разведки Сил специальных операций США Бретт Величович. Предприятие стремится расширить производство, в частности, дальнобойных ударных беспилотников.

Производитель был зарегистрирован в октябре 2025 года, и уже по итогам первого квартала 2026 года его продажи составили 1,2 миллиона долларов. В марте компания представила дроны-перехватчики Guardian, созданные в партнерстве с украинскими специалистами, уточнил Величович.

Кроме того, предприятие объявило о заключении контракта с Военно-воздушными силами США на сумму до 90 миллионов долларов. Параллельно компания подписала коммерческое соглашение стоимостью 22,3 миллиона долларов для обеспечения защиты энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

В сентябре производитель также получил первый ограниченный заказ от Министерства обороны Пакистана. Стороны заключили предварительные договоренности о сотрудничестве с пакистанскими военными.

К слову, украинские дроны-перехватчики уже используют в боевых условиях для борьбы с реактивными беспилотниками. Сейчас главная задача оборонной промышленности – наладить их массовое производство к зиме.