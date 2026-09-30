Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Euronews.

Что сказал Буданов о дронах-перехватчиках реактивных безпилотников?

Испытания новых образцов отечественного вооружения проходят непосредственно в условиях реальных боевых действий. Украинские разработчики и военные тестируют новейшие прототипы на практике, что позволяет оперативно повышать их эффективность.

Ключевым приоритетом оборонного сектора в настоящее время является скорость производства средств противодействия воздушным угрозам. По словам генерала, массовое использование этих систем должно начаться в течение ближайших месяцев, чтобы полностью подготовить защиту критически важной инфраструктуры к зимним морозам.

Я думаю, что мы успеем к самому сложному периоду этой зимы,

– отметил Буданов.

Перехват реактивных целей и тактика противника

Российские войска перешли к новой тактике применения беспилотников, запуская скоростные реактивные аппараты волнами для изнурения украинской ПВО. До сих пор для ликвидации подобных целей приходилось тратить ресурсы дорогостоящих зенитных ракетных комплексов.

Украинские разработки уже демонстрируют положительные результаты в борьбе против вражеских БПЛА. Испытания новых моделей, способных развивать скорость свыше 400 километров в час, позволяют перехватывать скоростные воздушные объекты с высокой точностью.

По данным военных экспертов, Силы обороны Украины уже уничтожают около половины реактивных беспилотников противника. Общая цель производителей и командования заключается в доведении уровня сбивания подобных целей до 80–90 процентов благодаря массовому внедрению дронов-перехватчиков.

Координация производства и укрепление ПВО

Вопросы разработки, испытаний и поставок новейших противовоздушных средств были подробно рассмотрены на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что в стране координируется работа ведомств и отечественных производителей для скорейшего перехода от опытных образцов к серийным поставкам аппаратов в войска.

Массированные налеты скоростных БПЛА создали существенную нагрузку на системы противовоздушной обороны. Как уже сообщалось на нашем сайте, в столице только за один месяц было зафиксировано сотни часов воздушной тревоги.

Ранее мы рассказывали, что украинские дроны-перехватчики уже получили " первые успешные сбивания российских реактивных беспилотников ", которые по своим характеристикам фактически являются мини-ракетами.