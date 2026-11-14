Ракета готова, але є проблема: на якому етапі перебуває виробництво української антибалістики

Україна розробляє спільно з деякими європейськими державами розробляє зенітний ракетний комплекс, який зможе збивати балістику. Прогрес в програмі FREYJA є, але не все так просто.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, Європа сильно потребує власної системи протиракетної оборони, яка зможе збивати балістику. FREYJA може стати гарним рішенням, але є нюанси.

Які є проблеми зі створенням антибалістики?

Як наголосив Долінце, європейські виробники комплексів ППО упродовж останніх чотирьох років не змогли розробити таку систему. Відтак Європа досі залишається залежною в цьому питанні від Сполучених Штатів. Україна здатна тут допомогти, але не може зробити усе самотужки.

Якщо говорити про українську частину проєкту, то йдеться лише про ракету та пускову установку. Без інших компонентів – радару, командного центру – на жаль, не може йтися про систему,

– зазначив Долінце.

Авіаційний експерт розповів про антибалістичну програму FREYJA: дивіться відео 24 Каналу

Найдорожча складова в кожному зенітному ракетному комплексі – радар. До прикладу, в ЗРК Patriot радар становить більш ніж половину вартості усього комплексу.

Радар забезпечує процес перехоплення та керування самої ракетою. Без нього неможливо створити систему протиракетної оборони. Однак насправді це добрий сигнал, що Україна швидко змогла розробити прототипи ракет-перехоплювачів. Але маємо розуміти, що ракети-перехоплювачі без радарів не є комплексом ПРО,

– сказав Долінце.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що ракета та пускова установка для програми FREYJA вже готові. Також є інформація, що вже готовий данський радар. Однак є й інші елементи, над якими ще працюють данські союзники.