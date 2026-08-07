Відповідь на нову загрозу з Росії: в Україні може з'явитися ракета CM-70 з Канади

Україна може отримати маленьку ракету CM-70. Ця ракета допоможе боротися з реактивними дронами росіян.

Антидронову ракету CM-70 Spear виробляє канадська компанія North Vector Dynamics (NVD), пише Defense Express.

Що відомо про ракету CM-70 Spear?

Ця ракета призначена для знищення ударних безпілотників, зокрема швидкісних реактивних дронів. Вона може розвивати швидкість понад 1000 кілометрів за годину.

CM-70 Spear запускається зі спеціальної наземної пускової установки.

Компанія також працює над іншими перехоплювачами та досліджує перспективні, зокрема гіперзвукові, технології.

Нещодавно чеський оборонно-промисловий концерн Czechoslovak Group (CSG) став стратегічним інвестором канадської NVD.

Глава CSG Міхал Стрнад заявив, що NVD розробляє цілу серію перехоплювачів, які можуть суттєво змінити можливості протиповітряної оборони в найближчі роки.

Окрім фінансування, CSG запропонувала канадській компанії свої виробничі потужності, промисловий досвід і доступ до комерційної мережі в Україні, країнах НАТО та інших державах-партнерах.

У NVD зазначили, що саме така підтримка може допомогти швидше вивести CM-70 Spear у реальне застосування. Це також створює потенційну можливість для появи канадської ракети в Україні. CSG уже активно працює з українським оборонно-промисловим комплексом, а компанія NVD зацікавлена у виході на ринки країн НАТО та партнерів.

Водночас офіційних заяв про можливе постачання CM-70 Spear Україні наразі немає.

Нагадаємо, що Росія нарощує частку реактивних дронів в атаках на Україну. Окрім того, вони робить їх ще більш точними. Наприклад, до "Герані-4 Сікер" додали компактний оптичний модуль. Він допомагає дрону самостійно наводитися на ціль під час атаки.