Вдарити з HIMARS по Петербургу: у США розробили двигун для ракети PrSM Increment 4

Компанія Lockheed Martin завершила ключовий етап розробки двигуна для нової версії ракети PrSM Increment 4. Ця ракета призначена для систем HIMARS і M270.

Під час випробувань на наземному стенді було протестовано роботу унікальної силової установки, яка поєднує два режими. Про це пише Defense Express.

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Які можливості отримує ракета PrSM Increment 4?

Спочатку ракета працює на твердопаливному двигуні, а потім переходить на прямотічний повітряно-реактивний режим. За словами розробників, перехід між цими режимами відбувається стабільно і без збоїв, що є критично важливим для майбутніх польотів.

Саме ця технологія дозволяє значно збільшити дальність польоту. У компанії заявляють, що PrSM Inc. 4 зможе вражати цілі на відстані понад 1000 кілометрів, тоді як раніше орієнтиром вважали близько 800 кілометрів.

При цьому ракета залишиться сумісною з уже наявними пусковими установками HIMARS і M270, тобто не потребуватиме нових платформ.

Льотні випробування планують розпочати вже восени. Це означає перехід від наземних тестів до перевірки ракети в реальних умовах польоту.

Якби ці ракети з'явилися у Сил оборони України, то системи HIMARS і M270 змогли б уражати значно більше важливих цілей на великій глибині, зокрема теоретично – аж до району Санкт-Петербурга.

Втім, у найближчі роки їх постачання Україні видається малоймовірним. У США насамперед планують забезпечити власні запаси, адже йдеться про новітню і ще не повністю розгорнуту зброю.

Аеробалістична ракета PrSM Inc. 4 – це найновіша версія у сімействі PrSM, яку вперше показали у 2025 році.

Сьогодні є 5 основних модифікацій ракет PrSM. Окрім нової PrSM Increment 4, є базова версія Increment 1 з дальністю приблизно 500 кілометрів, протикорабельна Increment 2, а також Increment 3, яку використовують для випробувань різних типів бойових частин. Окремо розробляють і Increment 5 – її планують адаптувати для запуску з безпілотних пускових установок.

Нагадаємо, що Україна має інші способи, як дістати до Санкт-Петербурга. Це наочно побачив світ під час престижного форуму Путіна. 3 червня наші далекобійні дрони вгатили по Петербурзькому нафтому терміналу.