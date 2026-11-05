До 1500 ракет на 100 мільйонів: США погодили продаж Йорданії високоточних APKWS II

Українські військові використовують американські ракети APKWS II для знищення ворожих безпілотників. Тепер завдяки потенційній угоді між США та Йорданією можна оцінити, скільки таке озброєння коштує іноземним замовникам.

Про це повідомляє Defense Express.

Скільки може коштувати одна ракета APKWS II?

Йорданія планує закупити до 1500 систем APKWS II у різних комплектаціях. Це можуть бути як готові боєприпаси, так і окремі блоки наведення, які перетворюють звичайні некеровані ракети на високоточні.

До пакета також увійдуть пускові установки, бойові частини, ракетні двигуни, підривачі, навчальне обладнання, технічна документація та послуги з обслуговування.

За підрахунками Defense Express, якщо розділити максимальну вартість угоди на кількість заявлених систем, вийде приблизно 66,7 тисячі доларів за одиницю.

Однак ця сума не є фактичною ціною однієї ракети, адже охоплює й додаткове обладнання та послуги. До того ж зазначена в дозволі вартість є максимально можливою, а не остаточною сумою контракту.

Для порівняння, раніше США погодили можливий продаж Об'єднаним Арабським Еміратам 10 тисяч блоків наведення APKWS II на суму до 1,041 мільярда доларів. За аналогічним розрахунком це приблизно 104,1 тисячі доларів за одиницю.

Різниця може бути пов'язана з модифікаціями систем, комплектацією, додатковими послугами та строками постачання. Водночас офіційних пояснень щодо відмінності цін немає.

Система APKWS II / Фото Defense Express

Як ракети APKWS II допомагають Україні збивати дрони?

APKWS II створені на основі 70-міліметрових некерованих ракет Hydra. Завдяки спеціальному блоку лазерного наведення вони можуть точно уражати повітряні та наземні цілі.

Українські військові використовують такі ракети для перехоплення російських безпілотників. Зокрема, їх застосовують із наземних зенітних комплексів Vampire.

Водночас APKWS II можна запускати з літаків, вертольотів і морських платформ.

За інформацією Defense Express, США планують протягом семи років збільшити річне виробництво цих систем із 25 до 35 тисяч одиниць.



Пуск ракети із ЗРК Vampire / Фото L3Harris

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет до Patriot. Оборонний пакет загальною вартістю 2,1 мільярда доларів включає ракети PAC-3 MSE, супутні запчастини та сервісну підтримку.