150 тисяч БпЛА на 836 мільйонів євро: Британія надасть суттєвий пакет допомоги Україні

Велика Британія 18 червня оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він охоплює постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

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Що відомо про новий пакет допомоги, який отримає Україна від Британії?

Велика Британія оголосила про пакет допомоги на 725 мільйонів фунтів стерлінгів (836 мільйонів євро), фінансування якого здійснюється коштом наданого Україні надзвичайного кредиту Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Гарантією за цим кредитом є кошти, отримані від заморожених російських активів.

Пакет передбачає постачання дронів, а також передачу ракет до протиповітряної оборони, легкі багатоцільові ракети, наземні радіолокаційні системи та радари.