Український виробник наземних роботів Ratel Robotics створив мобільний застосунок, через який військові можуть безпосередньо зв'язатися з інженерами компанії. Сервіс працює цілодобово та дозволяє отримувати консультації щодо несправностей техніки, не витрачаючи час на пошук потрібного фахівця. Поки застосунок доступний для iOS.

Українська оборонна компанія Ratel Robotics запустила власний мобільний застосунок для підтримки операторів наземних роботизованих комплексів. Програму Ratel Robotics уже опублікували в App Store. Її основне завдання полягає у швидкому зв'язку військових із технічною підтримкою виробника, яка допомагає усувати несправності, налаштовувати обладнання та обслуговувати роботизовані платформи.

Як працює технічна підтримка через смартфон

Після передачі наземного робота військовим його обслуговування зазвичай не закінчується. Техніка регулярно працює під навантаженням, долає складну місцевість, а іноді повертається із завдань із пошкодженнями. У таких умовах навіть незначна несправність може надовго вивести платформу з експлуатації.

Щоб спростити ремонт, Ratel Robotics створила окремий канал спілкування військових із власними інженерами.

Оператор може відкрити застосунок, описати проблему та створити звернення до технічної підтримки. У листуванні можна передавати фотографії, файли й голосові повідомлення, щоб спеціалістам було простіше визначити причину несправності.

Якщо ситуація критична, передбачене термінове звернення до чергового фахівця. Для звичайних питань можна залишити заявку й отримати відповідь пізніше. Історія спілкування зберігається у застосунку, а про нові повідомлення користувач дізнається через push-сповіщення.

"Ми розуміємо, що військові не можуть годинами чекати на відповідь, особливо коли від справності техніки залежить виконання завдання", - пояснив засновник Ratel Robotics Тарас Остапчук.

За його словами, технічна підтримка компанії працює цілодобово. Це також зазначено на офіційному сайті виробника.

Застосунок має захищений зв'язок

Окрему увагу розробники приділили безпеці передавання інформації.

За повідомленням Ratel Robotics, застосунок використовує захищений канал зв'язку між військовими та інженерами. Доступ передбачає підтвердження користувача і пристрою. Це необхідно, оскільки під час ремонту військовослужбовці можуть передавати інформацію про технічний стан роботів, їхнє обладнання та особливості експлуатації.

Водночас компанія поки не оприлюднила технічного опису механізмів шифрування та результатів незалежного аудиту безпеки. Тому заявлений рівень захисту наразі неможливо оцінити за відкритими даними.

Застосунок також має каталог продукції RATEL, розділ новин і фірмового мерчу. Однак головною функцією залишається саме сервісне обслуговування техніки.

Чому виробники НРК розвивають власний сервіс

Ratel Robotics виготовляє кілька типів наземних роботів для української армії. Серед них – логістичні платформи, системи для евакуації поранених та спеціалізовані комплекси.

Зокрема, Мілітарі 24 раніше розповідав про модернізацію Ratel X, який виробник доопрацював після відгуків військових. Зміни були спрямовані насамперед на підвищення надійності та спрощення ремонту. Інший приклад - гусеничний робот Nurse TB20, серійне виробництво якого компанія розпочала влітку 2026 року. Він призначений для перевезення вантажів і підтримки піхоти.

Коли кількість таких машин у військових підрозділах зростає, виробнику доводиться приділяти більше уваги їхньому обслуговуванню. Адже навіть робот із хорошими характеристиками не зможе виконувати завдання, якщо військові не мають можливості швидко усунути несправність.

Подібна проблема актуальна для всієї наземної робототехніки. Як раніше писав Мілітарі 24, використання НРК у підрозділах постійно розширюється, а отже, зростає потреба в технічному обслуговуванні та підготовці операторів.

Наразі застосунок Ratel Robotics доступний для пристроїв Apple з iOS 16.4 або новішою версією системи. Виробник також планує випустити версію для Android, але термінів її появи поки не називає.