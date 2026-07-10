Українська Ratel Robotics оновила конструкцію колісного наземного роботизованого комплексу Ratel X, повідомили у компанії. Зміни внесли після аналізу бойового застосування платформи, відгуків операторів і роботи інженерної команди над слабкими місцями, які проявляються лише під час реальної експлуатації.

Також цікаво Сили оборони отримали новий бойовий НРК Tanchik Droid 127 з великокаліберним кулеметом

Ratel X допрацювали після фронтового досвіду

У Ratel Robotics наголошують, що розробка платформи не завершується після появи першого серійного виробу. Кожен виїзд робота, кожен відгук військових і кожен бойовий сценарій стають основою для наступних змін.

Саме так з’явилася оновлена конструкція Ratel X. Інженери переглянули архітектуру платформи, оптимізували компонування вузлів і зробили акцент на технологічності виробництва.

Адже наземний робот має не просто доїхати до точки призначення. Він повинен витримувати тривалу експлуатацію, швидко ремонтуватися і повертатися до роботи без складних процедур.

Що змінили у конструкції

Оновлений Ratel X отримав вдосконалене компонування основних вузлів. Це має спростити обслуговування та ремонт платформи в польових умовах.

Компанія також працювала над підвищенням надійності та адаптацією робота до тривалого використання у складній місцевості.

У Ratel Robotics підкреслюють, що швидкість внесення таких змін є однією з переваг українського оборонного виробництва. Інженерні рішення швидко проходять шлях від бойового досвіду до серійної конструкції.

До речі Наземні роботи ARDAL отримали платформу для планування місій і діагностики

Для чого потрібен Ratel X

Ratel X — це колісний наземний роботизований комплекс для логістичних місій. Його завдання — доставляти вантажі, спорядження та інші необхідні речі туди, де присутність людини створює надто великий ризик.

Платформа має вантажопідйомність до 400 кілограмів. Це дозволяє використовувати її не лише для перевезення невеликих вантажів, а й для серйозніших логістичних завдань на передовій.

Кліренс понад 400 міліметрів допомагає роботу долати складну місцевість. Максимальна швидкість становить до 15 кілометрів на годину, а запас ходу перевищує 100 кілометрів.

Для наземного робота це означає можливість працювати на значній відстані від точки запуску, перевозити важке навантаження і зменшувати кількість виходів військових у небезпечні зони.

Наземні роботи стають частиною фронтової логістики