Украинская компания Ratel Robotics обновила конструкцию колесного наземного роботизированного комплекса Ratel X, сообщили в компании. Изменения внесли после анализа боевого применения платформы, отзывов операторов и работы инженерной команды над слабыми местами, которые проявляются только во время реальной эксплуатации.

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Ratel X доработали с учетом опыта боевого применения

В Ratel Robotics подчеркивают, что разработка платформы не заканчивается после появления первого серийного экземпляра. Каждый выезд робота, каждый отзыв военных и каждый боевой сценарий становятся основой для последующих изменений.

Именно так появилась обновленная конструкция Ratel X. Инженеры пересмотрели архитектуру платформы, оптимизировали компоновку узлов и сделали акцент на технологичности производства.

Ведь наземный робот должен не просто доехать до точки назначения. Он должен выдерживать длительную эксплуатацию, быстро ремонтироваться и возвращаться к работе без сложных процедур.

Что изменили в конструкции

Обновленный Ratel X получил усовершенствованную компоновку основных узлов. Это должно упростить обслуживание и ремонт платформы в полевых условиях.

Компания также работала над повышением надежности и адаптацией робота к длительному использованию в сложной местности.

В Ratel Robotics подчеркивают, что скорость внедрения таких изменений является одним из преимуществ украинского оборонного производства. Инженерные решения быстро проходят путь от боевого опыта до серийной конструкции.

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Для чего нужен Ratel X

Ratel X – это колесный наземный роботизированный комплекс для логистических миссий. Его задача – доставлять грузы, снаряжение и другие необходимые вещи туда, где присутствие человека создает слишком большой риск.

Платформа имеет грузоподъемность до 400 килограммов. Это позволяет использовать ее не только для перевозки небольших грузов, но и для более серьезных логистических задач на передовой.

Клиренс более 400 миллиметров помогает роботу преодолевать сложную местность. Максимальная скорость составляет до 15 километров в час, а запас хода превышает 100 километров.

Для наземного робота это означает возможность работать на значительном расстоянии от точки запуска, перевозить тяжелые грузы и сокращать количество выходов военных в опасные зоны.

Наземные роботы становятся частью фронтовой логистики