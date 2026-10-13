Україна передавала Ізраїлю зразки реактивних БпЛА для дослідження

Україна та Ізраїль обмінюються технологіями для протидії безпілотникам. Українська сторона передавала російські дрони "Герань-5" для вивчення.

Ізраїль активно працює над розробкою перехоплювачів реактивних БпЛА. Про це розповів експосол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський під час зустрічі з медіа.

Що відомо про обмін технологіями?

Дипломат відповів на запитання журналіста про те, чи просив Ізраїль в України зразки нових російських реактивних безпілотників "Герань-5". Колишній посол зазначив, що така взаємодія між країнами є.

Без подробиць, але така взаємодія відбувається. Ми отримували зразки озброєння для вивчення,

– сказав Бродський.

Він підтвердив, що обидві країни обмінюються зразками зброї для дослідження. Ізраїль отримував деякі технології для вивчення від України, однак не розповів подробиць. Бродський розповів, що схоже озброєння можуть отримати різні угруповання, з якими воює його країна.

Окрім того, дипломат розповів, що Ізраїль розробляє лазерні та інші антидронові технології. Водночас, за його словами, жодна країна наразі не має ефективного універсального рішення.

Реактивні дрони сьогодні – проблема номер один для всього світу. Той, хто першим знайде ефективне рішення, матиме велику перевагу, і це рішення почнуть використовувати інші,

– заявив експосол Ізраїлю в Україні.

Нагадаємо, що українські інженери разом із військовими створили новий швидкісний дрон-перехоплювач, який вже знищує реактивні безпілотники. Ексміністр оборони Федоров розповів, що екіпажі Lasar's Group під час бойових випробувань збили два БпЛА "Герань-5" біля Києва.