Реактивні "Шахеди" летять на Київ одним маршрутом: "Флеш" розкрив можливу причину

Російські реактивні "Шахеди" останнім днями активно атакують Київ. Однак пр цьому вони рухаються практично одним маршрутом – уздовж кордону з Білоруссю.

Про це заявив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Чому дрони летять уздовж кордону з Білоруссю?

Сергій Бескрестнов звернув увагу на незвичну особливість польоту російських реактивних безпілотників, які прямують у бік Києва. За його спостереженнями, сотні таких дронів використовують схожу траєкторію та максимально довго тримаються поблизу білоруського кордону, хоча могли б рухатися коротшим маршрутом.

Така поведінка може мати технічне пояснення. Бескрестнов розглянув, зокрема, версію про використання радіозв'язку через пункти управління MESH у Білорусі, однак вважає її менш імовірною, оскільки такі системи можуть працювати на значно більшій відстані від кордону.

Я зупинився на тому, що LTE-модеми на "Шахедах" за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв'язку Білорусі,

– заявив експерт.

За цією версією, рух уздовж кордону може дозволяти дронам довше залишатися в зоні покриття білоруських мобільних мереж.

Абсолютно всі сотні реактивних "Шахедів" летять на Київ саме таким маршрутом. Здавалося б, це безглуздо. Чому не найкоротшим маршрутом, чому не різними? Що змушує їх летіти саме так?

– зауважив він.

Наразі росіяни активно використовують реактивну модифікацію "Шахедів" під час ударів по Україні, зокрема по Києву. Їхня швидкість і тактика застосування створюють додаткове навантаження на українську систему протиповітряної оборони, а характер маршрутів може бути пов'язаний із пошуком ворогом способів підвищити ефективність атак.

Тим часом Україна продовжує розробляти засоби для протидії російським реактивним "Шахедам". Уже існують чотири потенційні перехоплювачі, здатні знищувати такі безпілотники.

За словами міністра оборони України Євгенія Хмари, ці розробки вже пройшли польові випробування. Наразі триває робота над тим, щоб якомога швидше довести перехоплювачі до необхідного рівня готовності.

Після цього Україна планує масштабувати їх виробництво. Йдеться про випуск тисяч таких засобів для посилення протиповітряної оборони. Нові перехоплювачі мають стати одним із рішень для боротьби з реактивними "Шахедами", які складніше збивати через їхню високу швидкість.