Об этом заявил советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Почему дроны летят вдоль границы с Беларусью?

Сергей Бескрестнов обратил внимание на необычную особенность полета российских реактивных беспилотников, направляющихся в сторону Киева. По его наблюдениям, сотни таких дронов используют схожую траекторию и максимально долго держатся вблизи белорусской границы, хотя могли бы двигаться по более короткому маршруту.

Такое поведение может иметь техническое объяснение. Бескрестнов рассмотрел, в частности, версию об использовании радиосвязи через узлы управления MESH в Беларуси, однако считает ее менее вероятной, поскольку такие системы могут работать на значительно большем расстоянии от границы.

Я остановился на том, что LTE-модемы на "Шахедах" при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси,

– заявил эксперт.

Согласно этой версии, движение вдоль границы может позволять дронам дольше оставаться в зоне покрытия белорусских мобильных сетей.

Абсолютно все сотни реактивных "Шахедов" летят на Киев именно по такому маршруту. Казалось бы, это бессмысленно. Почему не по кратчайшему маршруту, почему не по разным? Что заставляет их лететь именно так?

– отметил он.

В настоящее время россияне активно используют реактивную модификацию "Шахеда" при нанесении ударов по Украине, в частности по Киеву. Их скорость и тактика применения создают дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны, а характер маршрутов может быть связан с поиском врагом способов повысить эффективность атак.

Между тем Украина продолжает разрабатывать средства для противодействия российским реактивным "Шахедам". Уже существуют четыре потенциальных перехватчика, способных уничтожать такие беспилотники.

По словам министра обороны Украины Евгения Хмары, эти разработки уже прошли полевые испытания. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы как можно быстрее довести перехватчики до необходимого уровня готовности.

После этого Украина планирует нарастить их производство. Речь идет о выпуске тысяч таких средств для усиления противовоздушной обороны. Новые перехватчики должны стать одним из решений для борьбы с реактивными "Шахедами", которые сложнее сбивать из-за их высокой скорости.