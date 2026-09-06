Звичайних скоро не побачимо, – командир 1 ОШп сказав, на які дрони переходить Росія біля фронту

Російські окупаційні війська змінюють тактику застосування безпілотників у війні проти України. Інтенсивність атак на лінії зіткнення та у прифронтових областях суттєво зросла через появу нових технологічних загроз із боку противника.

Про це 24 Каналу розповів командир першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, "Перун", зазначивши, що російські окупанти активно переходять на застосування реактивних дронів.

На які дрони переходить Росія в прифронтівʼї?

За словами командира, на прифронтових територіях фіксують усе більше ворожих безпілотників нового типу. Ворог поступово відмовляється від використання застарілих моделей БпЛА на користь швидкісних реактивних систем.

Противник переходить на реактивні "Шахеди". І я думаю, в найближчій перспективі ми взагалі не будемо бачити традиційні "Шахеди", а будуть всі реактивними,

– сказав Філатов.

Крім того, російські загарбники розвивають напрямок нових реактивних ракет. Зокрема, мовиться про розробки на кшталт ракети "Бандероль", яка має дозвукову швидкість, максимально наближену до надзвукової.

Командир 1 ОШп пояснив, чим відрізняється тактика застосування реактивних БпЛА в тилу та поблизу лінії фронту. За його словами, пріоритети противника залишаються майже незмінними, однак на передовій ворог також полює на конкретні військові об'єкти.

Якщо порівняти з тиловими містами, особливо великими, які слугують хабами для Сил оборони, то це передусім енергетика і логістика. На прифронтових територіях у більшості нічого не відрізняється, але, якщо у противника є інформація щодо дислокації особового складу чи розташування командних пунктів, він застосовує реактивні "Шахеди". Втім, у більшості це енергетика та об'єкти критичної інфраструктури,

– наголосив "Перун".

Він зауважив, що дуже часто ворожі удари припадають саме по цивільних об'єктах, які не мають жодного військового значення.

"Перун" про російські дрони: дивіться відео