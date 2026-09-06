Про зростання повітряної загрози в ефірі "Ми – Україна" попередив радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про створення Росією реактивних ракет?

За словами "Флеша", росіяни зараз намагаються будувати і будуватимуть у наступному році вже не реактивні "Шахеди", а реактивні ракети.

Бескрестнов нагадав, що Росія вже використовує реактивні ракети проти України. Це ті самі бюджетні "Бандеролі", про які багато хто чув". Також вже ракетою, а не дроном є "Герань-5".

Згадав експерт і за російські реактивні ракети "Дань-М" і "Дань-Т".

Зверніть увагу! Росія планує у 2027 році виготовити близько 10 тисяч ракет "Дань-Т" для застосування проти України. Ракета має дальність близько 500 кілометрів і бойову частину вагою 135 кілограмів.

Росія розуміє, що у нас будуть реактивні перехоплювачі, тому вони спробують далі робити еволюцію реактивних БпЛА. Ми розуміємо це і будемо намагатися далі робити реактивні ракети-перехоплювачі для протидії,

– пояснив радник Зеленського.

Нагадаємо, Росія нарощує виробництво реактивних дронів для атак по Україні. За словами Бескрестнова, ворог уже може випускати близько 3 тисяч таких БпЛА на місяць. Росія планує виробляти 36 – 40 тисяч безпілотників на рік, причому близько 60% із них можуть бути реактивними. Крім того, Росія може випускати до 1000 реактивних ракет "Бандероль" на місяць.