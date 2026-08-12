Росія здатна виготовляти до 80 крилатих ракет S8000 "Бандероль" щомісяця. Про це повідомили в ГУР у відповідь на запит "Мілітарного".

У чому особливість ракет "Бандероль"?

"Бандероль" – відносно невелика крилата ракета, яку розробила російська компанія "Кронштадт". Спочатку її запускали з безпілотника "Оріон", однак тепер росіяни також використовують наземні пускові установки в окупованому Криму. Це дозволяє ворогу застосовувати ракети значно масовіше.

Ця ракета здатна розганятися до 620 – 650 кілометрів за годину. Під час основної частини польоту вона рухається зі швидкістю близько 520 – 560 кілометрів за годину.

"Бандероль" оснащена бойовою частиною вагою 114,3 кілограма. Майже половину цієї маси – 49,5 кілограма – становить вибухова речовина.

Дальність польоту ракети оцінюють приблизно у 500 кілометрів. Через це російські військові активно використовують її для ударів по півдню України.

Можливість Росії виробляти до 80 таких ракет на місяць свідчить про те, що вона може поступово нарощувати їхнє застосування під час атак по Україні.

До слова, ракета-дрон "Бандероль" відрізняється від "Шахедів" складнішою системою наведення. Вона може не лише летіти до заданої точки, а й виявляти ціль під час польоту та коригувати свій маршрут.

Головна проблема для української ППО – швидкість ракети. Вона значно швидша за "Шахед", тому звичайним дронам-перехоплювачам складніше її наздогнати. Водночас використовувати дорогі ракети комплексів ППО для знищення таких цілей економічно невигідно.