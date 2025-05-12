Втім, тепер українська розвідка дізналася про особливості нового озброєння росіян. Виявилося, що "Бандероль" – це не просто реактивний дрон, а це справжня крилата ракета, передає 24 Канал.

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Що відомо про "Бандероль"

Встановлено, що розробник ракети – підсанкційне підприємство "Кронштадт".

Основним носієм ракети є БпЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

Нова ракета окупантів – "Бандероль" / Фото ГУР

"Бандероль" оснащена бойовою частиною масою до 150 кілограмів. Вона здатна долати відстань до 500 кілометрів зі швидкістю 500 кілометрів за годину. Як паливо використовується авіаційний гас.

️Для виробництва ракети ворог використовує іноземні компоненти. Серед них:

реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики;

телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;

інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;

акумуляторні батареї Murata (Японія);

сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);

завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (Росія);

майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "Чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб'юторів електроніки.

Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.