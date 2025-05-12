Впрочем, теперь украинская разведка узнала об особенностях нового вооружения россиян. Оказалось, что "Бандероль" – это не просто реактивный дрон, а это настоящая крылатая ракета, передает 24 Канал.

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Что известно о "Бандероль"

Установлено, что разработчик ракеты – подсанкционное предприятие "Кронштадт".

Основным носителем ракеты является БПЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Особенностью ракеты является ее способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), сохраняя при этом характерную траекторию полета крылатой ракеты.

Новая ракета оккупантов – "Бандероль" / Фото ГУР

"Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 килограммов. Она способна преодолевать расстояние до 500 километров со скоростью 500 километров в час. В качестве топлива используется авиационный керосин.

для производства ракеты враг использует иностранные компоненты. Среди них:

реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) – двигатель для авиамоделирования, который продается даже через онлайн-площадки;

телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;

инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;

аккумуляторные батареи Murata (Япония);

сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);

помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 (Россия);

почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "Чип и дип" – одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.

В целом идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке.