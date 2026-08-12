Россия способна производить до 80 крылатых ракет S8000 "Бандероль" ежемесячно. Об этом сообщили в ГУР в ответ на запрос "Милитарного".

Почему особенность ракет "Бандероль" заключается в том, что они имеют небольшой размер?

"Бандероль" – относительно небольшая крылатая ракета, разработанная российской компанией "Кронштадт". Изначально ее запускали с беспилотника "Орион", однако теперь россияне также используют наземные пусковые установки в оккупированном Крыму. Это позволяет врагу применять ракеты гораздо массовее.

Эта ракета способна разгоняться до 620 – 650 километров в час. В течение основной части полета она движется со скоростью около 520 – 560 километров в час.

"Бандероль" оснащена боевой частью весом 114,3 килограмма. Почти половину этой массы – 49,5 килограмма – составляет взрывчатое вещество.

Дальность полета ракеты оценивается примерно в 500 километров. Поэтому российские военные активно используют ее для нанесения ударов по югу Украины.

Способность России производить до 80 таких ракет в месяц свидетельствует о том, что она может постепенно наращивать их применение при атаках на Украину.

К слову, ракета-дрон "Бандероль" отличается от "Шахеда" более сложной системой наведения. Она может не только лететь к заданной точке, но и обнаруживать цель во время полета и корректировать свой маршрут.

Главная проблема для украинской ПВО – скорость ракеты. Она значительно быстрее "Шахеда", поэтому обычным дронам-перехватчикам сложнее ее догнать. В то же время использовать дорогостоящие ракеты комплексов ПВО для уничтожения таких целей экономически невыгодно.