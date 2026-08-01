Об этом пишет Defense Express.

Что указывает на то, что Россия запускает ракеты "Бандероль" с наземных установок?

Аналитики отмечают, что в последнее время оккупанты все чаще используют эти ракеты при нанесении ударов по украинским городам. В частности, 31 июля Россия выпустила в направлении Одессы сразу 9 ракет S8000 "Бандероль". По сообщениям, их удалось перехватить над Черным морем.

В Defense Express обратили внимание, что ранее носителем таких ракет был ударно-разведывательный беспилотник "Орион" ("Иноходец"), который может нести только одну ракету S8000. Следовательно, одновременный запуск 9 ракет потребовал бы использования 9 беспилотников, что аналитики считают маловероятным из-за ограниченного количества таких БПЛА в российской армии.



Российский БПЛА "Орион" в качестве носителя S8000 "Бандероль" / Стоп-кадр из пропагандистского видео России

Теоретически запускать "Бандероли" могут и с вертолетов Ми-28, способных нести несколько ракет одновременно. Однако подтверждений такого способа применения до сих пор нет, а российская сторона ранее называла эту возможность лишь перспективной.

По мнению экспертов, наиболее логичным объяснением массированных запусков является использование наземных пусковых установок. Первые упоминания о таких комплексах появились еще в сентябре 2025 года, однако только сейчас на них обратили внимание из-за изменения характера атак.



S8000 "Бандероль" на новой наземной пусковой установке / Стоп-кадр из пропагандистского видео России

Аналитики предполагают, что несколько таких установок могли быть развернуты в оккупированном Крыму. Именно этим они объясняют регулярные массированные удары по Одессе и другим прибрежным городам. В то же время для атак по другим регионам Украины, где ракеты применяются единично, Россия, вероятно, по-прежнему использует беспилотники "Орион".

В Defense Express также считают, что Россия будет пытаться увеличить производство S8000 "Бандероль" и в дальнейшем расширять сеть наземных пусковых установок. Это может привести к еще более частым и масштабным атакам такими ракетами.



Крылатая ракета S8000 "Бандероль" / Стоп-кадр из пропагандистского видео России

По мнению аналитиков, более активное применение "Бандеролей" может быть связано со снижением эффективности обычных дронов-камикадзе "Шахед" с двигателями внутреннего сгорания. Украина все успешнее перехватывает их с помощью дронов-перехватчиков, тогда как реактивные цели остаются значительно более сложными для поражения.

В издании напомнили, что S8000 "Бандероль" развивает максимальную скорость до 650 километров в час, крейсерскую – 520–560 километров в час благодаря китайскому реактивному двигателю SW800Pro-A95. Дальность ее полета составляет до 500 километров, а боевая часть – осколочно-фугасная ОФБЧ-150 массой 114,3 килограмма.

Напомним, что 26 июля Россия также осуществила атаку на Харьков с использованием ракеты "Бандероль". В результате в городе погиб один человек, 16 получили ранения.