Об этом 24 Каналу рассказал командир первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун", отметив, что российские оккупанты активно переходят на использование реактивных дронов.

На какие дроны переходит Россия в прифронтовой зоне?

По словам командира, на прифронтовых территориях фиксируется все больше вражеских беспилотников нового типа. Враг постепенно отказывается от использования устаревших моделей БПЛА в пользу скоростных реактивных систем.

Противник переходит на реактивные "Шахеды". И я думаю, в ближайшей перспективе мы вообще не будем видеть традиционные "Шахеды", а все они будут реактивными,

– сказал Филатов.

Кроме того, российские захватчики развивают направление новых реактивных ракет. В частности, речь идет о разработках вроде ракеты "Бандероль", которая имеет дозвуковую скорость, максимально приближенную к сверхзвуковой.

Командир 1-й ОШп объяснил, почему тактика применения реактивных БПЛА в тылу и вблизи линии фронта отличается. По его словам, приоритеты противника остаются практически неизменными, однако на передовой враг также охотится на конкретные военные объекты.

Если сравнивать с тыловыми городами, особенно большими, которые служат хабами для Сил обороны, то это прежде всего энергетика и логистика. На прифронтовых территориях в большинстве случаев ничего не меняется, но если у противника есть информация о дислокации личного состава или расположении командных пунктов, он применяет реактивные "Шахеды". Впрочем, в большинстве случаев это энергетика и объекты критической инфраструктуры,

– подчеркнул "Перун".

Он отметил, что очень часто вражеские удары наносятся именно по гражданским объектам, не имеющим никакого военного значения.

"Перун" о российских дронах: смотрите видео