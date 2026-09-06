Це сталося швидко: Китай відіграв велику роль у переході Росії на реактивні дрони

Упродовж останніх тижнів Росія все частіше атакує Україну реактивними "Шахедами". Аналітики розуміли, що з часом ворог буде активніше їх застосовувати. Але все сталося досить швидко.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, саме Китай допоміг Росії збільшити виробництво реактивних "Шахедів". Якби не тамтешні двигуни та інше обладнання, то РФ не мала б таких можливостей.

Що потрібно робити Україні?

За словами Криволапа, росіяни вже давно усвідомили, що стандартні "Шахеди" не приносять потрібних результатів. Українська ППО збивала більш ніж 90% таких безпілотників. Тому ворог почав посилювати швидкість.

Китай фактично надав Росії двигуни на 160 кілограмів та 200 кілограмів тяги. До того всього росіяни отримали оптику, Mesh-модеми, різне мережеве обладнання; перетворювачі постійного струму. Таким чином Китай дав можливість росіянам наростити швидкість, можливості по зв'язку та корекції на крайній ділянці,

– зазначив Криволап.

Як Росії вдалося наростити виробництво "Шахедів": дивіться відео 24 Каналу

Поки немає точно інформації, скільки саме Росія виробляє реактивних "Шахедів". Але йдеться про приблизно 3000 таких дронів на місяць.

Україні ж важливо працювати над тим, аби якось перерізати логістичні ланцюжки постачання такого обладнання до Росії. Паралельно важливо створювати дрони-перехоплювачі, які зможуть збивати реактивні "Шахеди". Робота над цим триває.