Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, саме Китай допоміг Росії збільшити виробництво реактивних "Шахедів". Якби не тамтешні двигуни та інше обладнання, то РФ не мала б таких можливостей.

Що потрібно робити Україні?

За словами Криволапа, росіяни вже давно усвідомили, що стандартні "Шахеди" не приносять потрібних результатів. Українська ППО збивала більш ніж 90% таких безпілотників. Тому ворог почав посилювати швидкість.

Китай фактично надав Росії двигуни на 160 кілограмів та 200 кілограмів тяги. До того всього росіяни отримали оптику, Mesh-модеми, різне мережеве обладнання; перетворювачі постійного струму. Таким чином Китай дав можливість росіянам наростити швидкість, можливості по зв'язку та корекції на крайній ділянці,

– зазначив Криволап.

Як Росії вдалося наростити виробництво "Шахедів": дивіться відео 24 Каналу

Поки немає точно інформації, скільки саме Росія виробляє реактивних "Шахедів". Але йдеться про приблизно 3000 таких дронів на місяць.

Україні ж важливо працювати над тим, аби якось перерізати логістичні ланцюжки постачання такого обладнання до Росії. Паралельно важливо створювати дрони-перехоплювачі, які зможуть збивати реактивні "Шахеди". Робота над цим триває.