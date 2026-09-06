Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Константин Криволап. По его словам, именно Китай помог России увеличить производство реактивных "Шахедов". Если бы не китайские двигатели и другое оборудование, у РФ не было бы таких возможностей.

Что нужно делать Украине?

По словам Криволапа, россияне уже давно осознали, что стандартные "Шахеды" не приносят нужных результатов. Украинская ПВО сбивала более 90% таких беспилотников. Поэтому враг начал увеличивать скорость.

Китай фактически предоставил России двигатели тягой 160 и 200 килограммов. К тому же россияне получили оптику, Mesh-модемы, различное сетевое оборудование и преобразователи постоянного тока. Таким образом, Китай дал россиянам возможность увеличить скорость, расширить возможности связи и коррекции на конечном участке,

– отметил Криволап.

Как России удалось нарастить производство "Шахедов": смотрите видео 24 Канала

Пока нет точной информации, сколько именно Россия производит реактивных "Шахедов". Но речь идет о примерно 3000 таких дронов в месяц.

Украине же важно работать над тем, чтобы каким-то образом перерезать логистические цепочки поставок такого оборудования в Россию. Параллельно важно создавать дроны-перехватчики, которые смогут сбивать реактивные "Шахеды". Работа над этим продолжается.