Огляд на 3000 кілометрів: у Калінінграді Росія добудовує гігантську РЛС для контролю неба Європи

Росія завершує спорудження безпрецедентного радіолокаційного комплексу в Калінінградській області, здатного докорінно змінити баланс розвідувальних можливостей у регіоні. Новий загоризонтний об'єкт загрожує нейтралізувати масовані операції далекобійних безпілотників та зводить нанівець скритність пересування сил союзників.

Поблизу міста Гвардійськ у Калінінградській області армія РФ майже добудувала гігантську загоризонтну РЛС із радіусом огляду близько 3000 кілометрів, повідомляє видання Lrytas.lt. Супутникові знімки зафіксували масштабний комплекс із трипроменевою структурою посеред лісового масиву, де довжина кожної антени перевищує 500 метрів. За оцінками військових експертів, зона дії станції покриває всю територію України та майже всю континентальну Європу.

Як зазначив відставний офіцер Збройних сил Литви Вайдотас Маліньоніс у коментарі для Deutsche Welle, технічні габарити антени дозволяють фіксувати цілі далеко за межами радіогоризонту та кривини Землі. Комплекс проєктувався для раннього виявлення пусків балістичних ракет, перехоплення супутникового зв'язку та моніторингу тактичної авіації.

Водночас аналітики фінсько-польської компанії ICEYE для видання The Times наголошують: ключова функція споруди полягає не лише в пасивній радіотехнічній розвідці, а й у спрямованому придушенні радіоелектронних сигналів. Міlitary24 вже писав, що Росія нарощує РЕБ проти Starlink.



Закриття прогалин у виявленні дронів та наступальний потенціал

За словами латвійської геополітичної аналітикині Евії Дяткович, нова система насамперед усуває критичну вразливість російської протиповітряної оборони – неспроможність завчасно супроводжувати низьковисотні малопомітні цілі. Це створює прямий виклик для ефективності ударних безпілотників великої дальності, які наразі активно інтегруються в оборонні доктрини регіону. Крім захисних завдань, радар здатен видавати точне цілевказання для наступальних операцій, відстежуючи логістику та маневри військ НАТО вздовж східного флангу.

Комплекс під Гвардійськом є лише складовою масштабної мілітаризації анклаву. За даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, у районі Черняховська за 50 кілометрів виявлено ще один круговий антенний комплекс, а загалом в області вже розгорнуто понад 20 об'єктів радіоелектронної боротьби та розвідки. На додачу супутники фіксують зведення нових укриттів для винищувачів на аеродромі Калінінград-Чкаловськ і приведення в бойову готовність дивізіонів ЗРК С-400 у Балтійську.

Відповідь союзників: супутники ICEYE та морська інфраструктура

Стрімке розгортання російських сенсорів підвищує градус напруги в Балтійському регіоні, особливо з огляду на потенційне розміщення в анклаві до 100 ядерних боєголовок. У відповідь європейські союзники форсують симетричні контрзаходи: Польща переобладнує морські вітроелектростанції під платформи моніторингу, а німецький концерн Rheinmetall спільно з ICEYE розробляє супутники радіолокаційної розвідки із синтезованою апертурою (SAR). Очікується, що перші такі апарати для передачі даних бригаді Бундесверу в Литві виведе на орбіту ракета SpaceX на початку 2027 року.