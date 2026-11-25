Українська балістична програма Fire Point розробляє дві ракети тактичного та стратегічного призначення. Вони відрізняються дальністю ураження та масою бойової частини.

Як повідомили розробники вітчизняної балістичної програми Fire Point, створення обох систем націлене на розв'язання кардинально різних за масштабом завдань на полі бою та за його межами.

Яка різниця між ракетами

Ракета FP-7 стала першим балістичним зразком команди та призначена для оперативного тиску на ворога. Її радіус ураження становить до 250 кілометрів, а маса бойової частини сягає 200 кілограмів.

Головна мета цієї зброї – знищення російських військових баз, скупчень техніки та складів поблизу лінії фронту. Ураження цих логістичних вузлів за десятки кілометрів від окопів безпосередньо впливає на забезпечення ворожих сил, позбавляючи окупантів своєчасного поповнення боєприпасами.

Натомість FP-9 розробляють як інструмент стратегічного впливу з дальністю польоту до 850 кілометрів. Її бойова частина вагою 800 кілограмів здатна завдавати критичних руйнувань укріпленим об'єктам.

Ця ракета розрахована на ураження ключової військової інфраструктури в глибокому російському тилу. Знищення таких центрів здатне паралізувати постачання угруповань противника одразу на кількох стратегічних напрямках фронту.

До слова, авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, що українська ракета FP-7 вже літає та знищує російські комплекси "Іскандер" і "Панцир".