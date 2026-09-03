Росія виготовляє сотні комплексів РЕБ проти Starlink для захисту об'єктів від БпЛА

Російські підприємства закуповують комплектуючі для виготовлення від 300 до 400 нових комплексів радіоелектронної боротьби проти Starlink. Окупанти намагатимуться захистити важливі об'єкти на загарбаних територіях від ударів українських БПЛА.

Як повідомляє фахівець із радіотехнологій Сергій Flash у своєму Telegram, один такий комплекс РЕБ здатен охоплювати площу від 15 до 25 квадратних кілометрів.

Які подробиці?

Противник розраховує захистити важливі об'єкти на окупованих територіях від атак українських безпілотників. Для цього російські підприємства закуповують комплектуючі для виготовлення ще 300 – 400 таких систем.

За словами експерта, Україна також планує реалізувати подібні заходи у майбутньому проти російських супутників зв'язку "Рассвет".



Ворог виробляє додаткові комплекси РЕБ /Фото: Сергій FLASH

Зеленський попередив росіян про небезпеку в їхньому небі: що відомо?

Президент України 1 вересня заявив, що російський повітряний простір поступово стає небезпечним, а російське небо фактично може закриватися, попри відсутність належних повідомлень із боку російської влади.

Уже вночі турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасувала рейс PC1456 із Бодрума до Москви. Літак мав вилетіти о 00:05 та прямувати до аеропорту Внуково, однак пасажири так і не вирушили – виліт скасували просто під час посадки.

Водночас аеропорти Москви – Внуково та Шереметьєво – тимчасово припиняли приймати й відправляти літаки. Таким чином, перебої в роботі російської авіації сталися вже вдруге після публічного попередження Зеленського про зростання небезпеки польотів над Росією.