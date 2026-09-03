Про ситуацію у російських аеропортах пишуть росЗМІ.

Що відбувається в аеропортах Москви

"Введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден", – писали у Росавіації у середу, 2 вересня.

За даними сервісу Flightradar24, лише в аеропорту "Шереметьєво" було скасовано 21 рейс і затримано 235.

У "Внуково" скасували 22 та затримали 94 рейси.

Раніше Україна офіційно звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації із застереженням і закликала міжнародну спільноту повністю заборонити польоти цивільних суден у російському небі для запобігання можливим трагедіям.

Нагадаємо, що кампанію блокування неба Росії Зеленський оголосив 1 вересня.

Він попередив авіакомпанії, страховиків та усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами, що російське небо стає повністю небезпечним.

На тлі цієї заяви 2 вересня турецький авіаперевізник Pegasus Airlines скасував нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі обмежень у російському повітряному просторі. Літак за маршрутом PC1456 мав вирушити з Бодрума до московського аеропорту Внуково о 00:05. Однак виліт не відбувся – рейс скасували безпосередньо під час посадки пасажирів на борт.