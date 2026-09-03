О ситуации в российских аэропортах пишут российские СМИ.

Что происходит в аэропортах Москвы

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сообщили в Росавиации в среду, 2 сентября.

По данным сервиса Flightradar24, только в аэропорту "Шереметьево" было отменено 21 рейс и задержано 235.

В "Внуково" отменили 22 и задержали 94 рейса.

Ранее Украина официально обратилась в Международную организацию гражданской авиации с предупреждением и призвала международное сообщество полностью запретить полеты гражданских судов в российском воздушном пространстве для предотвращения возможных трагедий.

Напомним, что кампанию по блокированию воздушного пространства России Зеленский объявил 1 сентября.

Он предупредил авиакомпании, страховщиков и всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами, что российское небо становится полностью опасным.

На фоне этого заявления 2 сентября турецкий авиаперевозчик Pegasus Airlines отменил ночной рейс из Бодрума в Москву из-за ограничений в российском воздушном пространстве. Самолет по маршруту PC1456 должен был вылететь из Бодрума в московский аэропорт Внуково в 00:05. Однако вылет не состоялся – рейс отменили непосредственно во время посадки пассажиров на борт.