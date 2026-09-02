Об этом писали местные СМИ. Такой сценарий связывают с предупреждением Зеленского о закрытии воздушного пространства над Россией, прозвучавшим накануне.

Почему отменили рейс в Москву?

Туристам объяснили, что решение связано с ситуацией в воздушном пространстве. По словам представителей авиакомпании, турецкая сторона запретила выполнение рейсов в Москву, поэтому пассажиры не смогли вылететь по запланированному маршруту.

Что ожидать – мы не знаем, наша турецкая сторона запрещает вылеты,

– сообщили пассажирам представители авиакомпании.

Отмена рейса произошла на фоне ночных ограничений в работе московского аэропорта "Внуково". Ограничения вводились ночью, а около 06:00 их отменили.

В то же время уже утром часть рейсов в Москву начала выполняться. Отдельно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, начиная примерно с 07:00, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 14 беспилотников.

Пассажиры не смогли добраться из Бодрума в Москву: смотрите видео

Что этому предшествовало?

Накануне, 1 сентября, Владимир Зеленский предупреждал авиакомпании о дальнейшем росте опасности полетов над Россией. Он заявлял, что российское воздушное пространство может становиться все менее безопасным, и призвал перевозчиков, продолжающих пользоваться ключевыми российскими аэропортами, учитывать эти риски.

Такие заявления, очевидно, не понравились российскому диктатору Путину, поэтому он цинично назвал это "заявкой на терроризм". По словам главы ЦПД Андрея Коваленко, "странно слышать от руководителя террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина, обвинения в терроризме".

Он отметил, что, судя по этим заявлениям, россияне боятся украинских атак. "И это хорошо", – подчеркнул он.