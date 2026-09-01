Про це йдеться у повідомленні президента Зеленського.

Про що попередив Зеленський Росію

Від початку повномасштабної агресії Росія намагалася заблокувати українські порти, і через російські удари по Україні в нас закрите небо для цивільної авіації.

Також росіяни постійно б'ють по дорогах, залізниці, університетах, підприємствах, школах та церквах.

Для Росії усе, що є в Україні, – мішені.

"Ми не обирали війну, і ми точно не хотіли цієї ескалації. Це виключно бажання Росії, бажання Путіна затягувати війну та збільшувати масштаб ударів", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що саме російська агресія зробила небо України та Європи і навіть самої Росії небезпечним, адже саме від неї полетіли перші ракети та дрони.

Ця ескалація не може й не буде залишатися тільки на території України. Цілком природно й справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема в російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно й справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російські удари. І ми користуємося своїм правом на самооборону – завдаємо ударів по російських військових цілях і тій частині економіки, яка працює на війну. Це наш захист,

– зазначив президент.

Він попередив кожну авіакомпанію, яка досі використовує російський повітряний простір, кожного страховика та усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами, що російське небо стає повністю небезпечним.

"Україна не загрожує цивільній авіації як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо", – додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не хоче втрати невинних життів, тож попереджає, що партнерів – у небі Росії закінчилися безпечні моменти.

Важливо, щоб це почули посли держав, які працюють тут, в Україні, і посли, які працюють у Москві. Кожен із них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце,

– заявив глава держави.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна – країна миру. Вона поважає те, що її партнери хочуть допомогти із закінченням цієї війни, і кожну таку спробу підтримує.

Зокрема, коли зверталися США з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 й 27 серпня. Україна дотримала обіцянки, але у цей час Росія продовжувала атакувати українські міста.

"Коли до нас звернулась інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока – ми й це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві – ми це врахуємо", – додав президент.

Заради дипломатії та перемовин, коли партнери будуть звертатися щодо цього, Україна забезпечить очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки.

Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. Небо над Росією зараз для дронів. Не для цивільної авіації. Поки триває війна. Важливо, щоб світ сприяв її завершенню,

– підсумував Зеленський.

До слова, у Fire Point 1 вересня анонсували нові удари по Росії ракетами "Фламінго". У мережі з'явилося відео, на якому рожевий фламінго каже про те, що окупанти за літо "не засвоїли кармічний урок" і анонсує "зустріч у суді божому".