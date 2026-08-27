Нова загроза з неба: як росіяни намагаються збільшити радіус роботи своїх дронів і ракет

Росія продовжує шукати способи бити по Україні з більшої відстані та ускладнювати роботу протиповітряної оборони. Йдеться як про використання безпілотників – "маток", що можуть нести FPV-дрони, так і про модернізацію балістичних ракет, дальність яких поступово збільшують.

Генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, як працює схема з FPV-дронами на носіях і які цілі вони можуть атакувати. Він також розповів, за рахунок чого росіяни збільшують дальність "Іскандерів" і чому це створює додаткові ризики для України.

Дрони – "матки" збільшують радіус FPV

Росіяни експериментують із безпілотниками – "матками", які можуть переносити кілька FPV-дронів і доставляти їх ближче до цілі. Такі схеми вже випробовували в Київській області та низці інших регіонів, а подальша модернізація може дати противнику змогу застосовувати FPV на значно більшій відстані.

На носій чіпляють, як правило, пару FPV-дронів, і так їхній радіус дії збільшується на десятки кілометрів і більше. Інша небезпека – встановлення апаратури зв'язку, яка дозволяє операторам керувати ними на великій відстані,

– пояснив Романенко.

Такі безпілотники можуть бути небезпечними не лише для стаціонарних об'єктів. FPV дає оператору можливість бачити ціль у реальному часі й атакувати рухомі машини, а серед пріоритетів росіян залишаються паливні об'єкти та інша важлива інфраструктура. Подібні атаки вже фіксували у прифронтових областях, зокрема на Сумщині, Харківщині та Херсонщині.

Протидія таким засобам не обмежується лише військовими системами ППО. Частину аеродинамічних цілей – літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників – можуть знищувати мобільні та добровольчі групи, які формують для посилення захисту окремих районів.

Тут питання в тому, як займати активну позицію і боротися з такими засобами повітряного нападу. Ця робота вдосконалюється, формуються додаткові структури протиповітряної оборони, і все це має збільшити потенціал ППО нашої держави,

– сказав генерал-лейтенант.

"Іскандери" намагаються відсунути глибше в тил

Росія працює і над збільшенням дальності балістичних ракет. ГУР повідомляло про застосування оновленої версії "Іскандера", здатної летіти далі за стандартний "Іскандер-М". Збільшення радіуса дозволяє розміщувати пускові установки на більшій відстані від українського кордону.

Збільшують об'єми, в яких можна нести паливо. А більше палива означає й більшу відстань,

– пояснив Романенко.

Російська пропаганда вже говорить про можливість довести дальність таких ракет до тисячі кілометрів, однак генерал-лейтенант назвав ці заяви перебільшенням. Водночас навіть нинішнє збільшення характеристик розширює територію, з якої противник може здійснювати пуски.

Будь-яка модернізація цих засобів повітряного нападу призводить до погіршення ситуації для нас. Треба передбачати дії на упередження, щоб ефективно боротися з такими засобами,

– наголосив генерал-лейтенант.

Чим далі від лінії фронту росіяни зможуть тримати пускові установки, тим складніше буде діставати їх українськими засобами ураження. Водночас Сили оборони України вже полюють на такі комплекси й уражають їх, коли вдається виявити позиції.

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