Росія отримала більше систем ППО для збиття українських дронів, – Defence Express

Українські безпілотники завдають Росії величезних збитків. Кремль збільшує кількість систем ППО та гіперзвукових ракет, щоб ефективніше збивати БпЛА.

Країна-агресорка отримала нову партію ЗРК "Панцирь". Про це повідомляє Defence Express.

Що відомо про ППО ворога?

Росія продовжує виробництво своїх ЗРК сімейства "Панцирь". Вони будуть розгорнуті для боротьби із безпілотниками, які все частіше запускають Сили оборони України. Йдеться про кільця ППО довкола Москви та захист інших важливих об'єктів.

Державна корпорація "Ростех" передала збройним силам країни-агресорки нову партію ППО "Панцирь". Окупанти стверджують, що системи можуть використовувати зенітні ракети, малої дальності та гіперзвукові зенітні ракети.

Російська армія отримала дві модифікації: самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С" та стаціонарний ЗРК "Панцирь-СМД". З особливостей останнього – відсутність 30-міліметрових гармат.



Модифікований "Панцир С-1М" / Фото з відкритих джерел

Кремль розгортає стаціонарні та самохідні ЗРК та ЗРГК на дахах урядових та цивільних будівель. Окрім того, самохідні установки мають власні позиції.

Які ракети використовує російська ППО?

Як відзначають аналітики, щодо гіперзвукових зенітних ракет йдеться про 57Э6М-Е. Росіяни стверджують, що вони мають швидкість 1700 метрів на секунду (5 Махів), дальність польоту до 40 кілометрів та принцип роботи "Hit-to-kill". Ворог заявляє, що ці ракети мають можливість перехоплювати балістику.

Стандартна 57Э6-Е має максимальну швидкість 1300 метрів на секунду та має дальність до 20 кілометрів. Щодо малої дальності, то йдеться про ТКБ-1055, які можуть уражати дрони на відстані до 7 кілометрів. У одному "Панцирь-СМД" їх може бути до 48 одиниць.

Зенітні ракети на системах "Панцирь" можуть розміщуватися як в однорідному, так і у змішаному складі. Росіяни часто використовують 4 57Э6 та 8 ТКБ-1055, щоб збивати цілі на різних дистанціях.

Нагадаємо, що Україна регулярно завдає Росії серйозних ударів своїми дронами. У четвер, 20 серпня, ГУР повідомило про чергову атаку на військову інфраструктуру російської армії.

Сили оборони завдали ударів по місцях зберігання й запуску російських безпілотників. Влучання відбулись по летовищах у тимчасово окупованому Донецьку та російському Приморсько-Ахтарську.